La posible alineación de la México para enfrentar a Uruguay

Cada vez falta menos para la próxima Copa del Mundo 2026 y Javier Aguirre debe seguir trabajando en buscar el mejor 11 en la Selección Mexicana.

Hay jugadores que tienen más minutos que otros bajo el mando del "Vasco" en el Tricolor y se perfilan a ser titulares para el próximo Mundial.

¿Cuál es el contexto del partido?

Para esta noche en el Territorio Santos Modelo (TSM) la Selección Mexicana cierra el año en territorio nacional frente a Uruguay de Marcelo Bielsa y el próximo martes se medirá a Paraguay en San Antonio, Texas.

Uruguay será el tercer equipo de la Conmebol al que enfrente la Selección Mexicana en esta tercera etapa del "Vasco" Aguirre. Anteriormente ya enfrentó a Colombia (perdió 4-0) y Ecuador (1-1).

Algunas de las dudas de Javier Aguirre son por la banda izquierda entre Jesús Gallardo o Mateo Chávez, además del medio campo, entre Erick Sánchez o Erik Lira.

· Portero: Carlos Acevedo.

· Defensa: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo.

· Medios: Edson Álvarez, Erick Sánchez y Marcel Ruiz.

· Delanteros: Roberto Alvarado, Hirving Lozano y Raúl Jiménez.

De ganar esta noche, Javier Aguirre llegaría a 49 victorias al frente de la Selección Mexicana, en sus tres etapas desde 2001.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Uruguay?

La Selección Mexicana encara el inicio de la Fecha FIFA de noviembre, en casa ante Uruguay. Último duelo en casa.

· Fecha: sábado, 15 de noviembre.

· Horario: 19:00 (tiempo del centro de México).

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7 y TUDN.

· Sede: Estadio Corona.