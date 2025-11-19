Irak anota un gol tardío contra EAU

Irak mantuvo vivas sus esperanzas para la Copa del Mundo 2026 al vencer el martes con un marcador global de 3-2 a los Emiratos Árabes Unidos después de un dramático penalti en tiempo de descuento.

¿Qué ocurrió?

El penalti de Amir Al-Ammari después de 17 minutos en el tiempo añadido selló la victoria por 2-1 en la noche, enviando a Irak a la ronda de repechaje intercontinental en marzo. Los equipos habían empatado 1-1 en el partido de ida en Abu Dabi.

Con la derrota, los Emiratos Árabes Unidos quedaron eliminados de la clasificación. Caio Lucas adelantó a los Emiratos Árabes Unidos siete minutos después del descanso. Mohanad Ali igualó a mitad de la segunda mitad, cabeceando desde un tiro libre antes de que Irak presionara por un gol de la victoria.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El avance llegó en el tiempo de descuento después de una mano en el área. La victoria de Irak es un paso significativo en su búsqueda por un lugar en la Copa del Mundo 2026, donde competirá con otros equipos en el repechaje. La selección iraquí espera aprovechar esta oportunidad para hacer historia en el fútbol internacional.