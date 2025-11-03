Guillermo Ochoa, impactado ante el nivel del futbol de Chipre

Luego de una triste aventura en Portugal, Guillermo Ochoa sufrió durante varios meses para encontrar equipo y continuar su carrera, con el único objetivo de llegar activo a la Copa del Mundo 2026.

Ese deseo lo llevó a recalar en el AEL Limassol de Chipre, club que confió en el mexicano y le permitió mantenerse en el radar de la Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre.

¿Cuál es la situación actual de Ochoa en Chipre?

Por desgracia para Ochoa, el inicio con su nuevo equipo no ha sido el esperado, siendo uno de los porteros más goleados del torneo. Sobre esta situación, el arquero aseguró que, pese a la opinión de muchas personas, no está jugando en una liga fácil, ya que hay mucha intensidad y calidad individual. "No es una liga fácil, es muy difícil, con muchos jugadores de gran individualidad y mucha intensidad en los partidos. Así que es una gran sorpresa", mencionó en entrevista con la cadena local Cablenet Sports.

¿Qué reflexiona Ochoa sobre su carrera y sus compañeros?