Mundial 2026: Así quedaron todos los grupos de la Copa del Mundo

Mundial 2026: Así quedaron todos los grupos de la Copa del MundoMéxico ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica
CIUDAD DE MÉXICO.- México ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica en el que llevará por nombre Estadio Ciudad de México. El Grupo A lo completan Corea del Sur y Ganador del Playoff 4 UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte).
Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.
¿Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026?
A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.
Los Grupos del Mundial 2026
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Ganador del Playoff D UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte)
Grupo B
Canadá
Catar
Suiza
Ganador Playoff A UEFA
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Playoff UEFA C
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Suiza
Playoff UEFA B
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Noruega
Ganador Playoff 2
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Ganador Playoff 1
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Colombia
Ghana
Panamá.