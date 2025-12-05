Mundial 2026: Así quedaron todos los grupos de la Copa del Mundo

CIUDAD DE MÉXICO.- México ya conoce su panorama rumbo a la Copa del Mundo 2026, esa que inaugurará el próximo 11 de junio ante la Selección de Sudáfrica en el que llevará por nombre Estadio Ciudad de México. El Grupo A lo completan Corea del Sur y Ganador del Playoff 4 UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte).

Por primera vez en la historia el Mundial estará conformado por 48 selecciones, 12 grupos y una fase final que iniciará desde la ronda de los dieciseisavos de final. Además de los dos mejores de cada sector, clasificarán los mejores ocho terceros lugares.

¿Cómo quedaron los grupos del Mundial 2026?

A continuación, podrás repasar cómo quedaron todos los Grupos para la próxima Copa del Mundo, a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Los Grupos del Mundial 2026

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador del Playoff D UEFA (Dinamarca, Irlanda, Chequia y Macedonia del Norte)

Grupo B

Canadá

Catar

Suiza

Ganador Playoff A UEFA

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Playoff UEFA C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Suiza

Playoff UEFA B

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Ganador Playoff 2

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Ganador Playoff 1

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Colombia

Ghana

Panamá.