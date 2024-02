Jugador de Qatar realiza "truco de magia" en la Copa de Asia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Copa Asia vivió este sábado su gran final con el duelo entre Qatar y Jordania en el Estadio Lusail, encuentro que terminó con victoria para el equipo local con marcador de (3-1).

Un resultado que tuvo como protagonista a Akram Afif, delantero qatarí que marcó tres anotaciones para darle el título a su país.

Pero los golea de Akram Afif no fueron el motivo por el que el jugador del Al-Sadd se hizo viral en todo el mundo, si no por su particular forma de celebrar.

Akram Afif marca otro gol y aprovecha para hacer el mismo truco de magia a cámara lenta para que se vea donde está la trampa. Soy fan de este señor. pic.twitter.com/DZ9pRY68Nb — Jose María Tovar (@JoseMaria91_) February 10, 2024

Akram Afif, aprovechó tres penales para cobrarlos de forma espectacular y realizar en cada uno de ellos un 'truco de magia' con cartas.

Una celebración que rápidamente se volvió viral y recibió miles de comentarios por parte de los usuarios en redes sociales, quienes aplaudieron la creatividad del delantero.