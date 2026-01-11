¡Le devuelven la esperanza a Camerún!

Al final, incluso Samuel Eto´o estaba feliz. La decepción rápidamente se transformó en orgullo para Camerún tras su eliminación de la Copa Africana de Naciones ante Marruecos en los cuartos de final.

Eto´o, el presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (FECAFOOT), protestó airadamente durante el partido del viernes en Rabat, pero después habló con los jugadores en el vestuario y los elogió por el honor que devolvieron al equipo tras la agitación previa al torneo.

Al menos parte de dicha turbulencia fue culpa de Eto´o, ya que su federación despidió al entrenador Marc Brys menos de tres semanas antes de la Copa Africana. Citó quejas que incluían los supuestos "actos irrespetuosos, parciales e insubordinados" del belga hacia Eto´o y la federación, y "varias deficiencias profesionales" incluyendo el fracaso para clasificarse al Mundial.

Brys fue nombrado entrenador de Camerún por el ministerio de deportes del país en abril de 2024, cuando FECAFOOT anunció su "gran asombro" por su contratación.

Como fue contratado por el ministerio, Brys se negó a aceptar su despido por parte de la federación, y supuestamente nombró una plantilla de Camerún para la Copa Africana que incluía al capitán Vincent Aboubakar y al portero André Onana.

FECAFOOT nombró a David Pagou como sucesor de Brys, y el experimentado entrenador de la liga camerunesa también convocó a su plantel. Dejó fuera a Aboubakar y Onana, entre otros que estaban en la lista de Brys.

Cuando Camerún comenzó con una victoria contra Gabón, quedó claro que Pagou estaba a cargo.

Liderados por jóvenes jugadores, incluyendo al delantero de 19 años Christian Kofane y al mediocampista de 22 años Carlos Baleba, los Leones Indomables impresionaron con su compromiso e intensidad en un empate contra el campeón defensor Costa de Marfil, luego una victoria 2-1 sobre Mozambique, seguida de un triunfo por ese mismo marcador sobre Sudáfrica en los octavos de final.

Marruecos, frente a 65.000 de sus seguidores, fue un desafío demasiado grande el viernes.

Las esperanzas de Camerún también se vieron afectadas por la salida temprana del lateral derecho Junior Tchamadeu, quien fue retirado entre lágrimas con lo que parecía una grave lesión de rodilla después de que Noussair Mazraoui rodó sobre él en un duelo por el balón.

Pero Pagou también se sintió alentado por la progresión del equipo dado el poco tiempo que tuvo para prepararse.

"Me gustaría recordarles que comenzamos el 16 de diciembre. Es 9 de enero, no ha pasado ni un mes", dijo Pagou. "Estamos contentos con estos muchachos porque le dieron mucha emoción a la gente, y ése era el objetivo. ... Desafortunadamente, Marruecos nos cortó el camino. Así que regresaremos con calma y continuaremos nuestro progreso."