Copa Africana: Horario y canales para el partido de Sudáfrica

La Copa Africana de Naciones 2025 continúa su curso luego de que la primera jornada finalizara.

¿Cómo se desarrolló la primera jornada de la Copa Africana?

La Fecha 1 de la trigésima quinta edición del torneo de selecciones más importante de la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés) no tuvo un solo partido que terminara con un empate sin goles. Es decir, los 12 juegos tuvieron anotaciones, en total fueron 29, y muchas emociones, tratándose del debut de las 24 selecciones.

En su debut, Marruecos, Sudáfrica, Egipto, Túnez, Nigeria, Senegal, Congo, Argelia, Burkina Faso, Camerún y Costa de Marfil se quedaron con la victoria. Por tal motivo, los seis grupos están que arden de cara la segunda jornada, que será más que vibrante porque todos los países buscarán encaminar su clasificación a los octavos de final.

Detalles sobre el enfrentamiento entre Sudáfrica y Egipto

Cabe recordar que, de cada sector, avanzarán los dos primeros lugares y, al final, los cuatro mejores terceros lugares también estarán en la siguiente ronda. La Copa Africana de Naciones tiene todos los reflectores encima, por tratarse del último torneo de selecciones de cara al Mundial de 2026. Los rivales de los países africanos en la próxima Copa del Mundo están al pendiente de sus desempeños para saber a qué se enfrentarán.

Tal es el caso de la Selección Mexicana, que jugará contra Sudáfrica en la inauguración de la justa mundialista. Cabe recordar que, en 2010, también disputaron el primer partido. El Tricolor comparte el Grupo A con los Bafana Bafana y con Corea del Sur; el tercer invitado del sector saldrá del Repechaje de Europa (Dinamarca/Irlanda/República Checa/Macedonia del Norte).

Por tal motivo, México no les pierde la pista a los sudafricanos durante su participación en la Copa Africana de Naciones. En su primer duelo, el equipo de Hugo Broos derrotó (2-1) a Angola con más sufrimiento de lo que esperaba, pero logró quedarse con los tres puntos. Sin embargo, en su siguiente partido, medirán fuerzas con un rival más complicado que los angoleños: Egipto. Los Faraones también sumaron de a tres, gracias a que vencieron (2-1) a Zimbabue, por lo que se pelearán con los Bafana Bafana por el primer lugar del Grupo B.

Clasificación y próximos partidos en la Copa Africana de Naciones

Horario y canales para ver EN VIVO HOY el partido de Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, en la Copa Africana:

Egipto vs Sudáfrica

Fecha: Viernes 26 de diciembre

Hora: 9:00

Estadio: Adrar

Transmisión Claro Sports/FOX/FOX One