Sudáfrica se prepara para su debut en la Copa Africana de Naciones

La trigésima quinta edición de la Copa Africana de Naciones comenzó este sábado 21 de diciembre con el duelo inaugural entre Marruecos y Comoras.

¿Cómo fue el debut de Marruecos en la Copa Africana?

La semifinalista de Qatar 2022 se impuso (2-0) a los comorenses en el Complejo Deportivo Príncipe Moulay Abdellah, en Rabat. Este enfrentamiento fue el único que se disputó en la jornada dominical, por lo que hoy continuará la actividad.

Detalles del partido inaugural entre Marruecos y Comoras

Cabe recordar que esta edición del torneo de selecciones más importante de la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés) se está disputando en Marruecos. Hoy seis selecciones tienen su presentación en el certamen, por lo que será un día lleno de intensidad en el país del noreste de África.

Acciones y horarios del debut de Sudáfrica

Horario y canales para ver en vivo el debut de Sudáfrica en la Copa Africana de Naciones:

Sudáfrica vs Angola

Fecha: Lunes 22 de diciembre

Hora: 11:00

Estadio: Marrakech

Transmisión: Claro Sports/FOX/FOX One.