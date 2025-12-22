¿Cuáles son las principales figuras que están en la Copa Africana?

La Copa Africana de Naciones 2025 arrancó con la victoria (2-0) de Marruecos sobre Comoras, en el duelo inaugural.

La Selección de Costa de Marfil llega como la actual campeona, por lo que tendrá la obligación de defender su corona.

¿Qué selecciones participan en la Copa Africana de Naciones?

El torneo de selecciones más importante de la Confederación Africana de Futbol (CAF, por sus siglas en francés) se está disputando en Marruecos, en un total de nueve estadios alrededor de seis ciudades.

Un total de 24 selecciones lograron su clasificación a esta nueva edición del certamen y fueron divididas en seis grupos de cuatro integrantes. Angola, Argelia, Benín, Botsuana, Burkina Faso, Camerún, Comoras, Costa de Marfil, Egipto, Gabón, Guinea Ecuatorial, Malí, Marruecos, Mozambique, Nigeria, República Democrática del Congo, Senegal, Sudáfrica, Sudán, Tanzania, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabue son los países que lucharán por la corona del continente africano.

Caber recordar que a los octavos de final clasificarán los dos primeros lugares de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Detalles sobre las figuras del futbol en el torneo

La Copa Africana de Naciones 2025 reunió a una impresionante cantidad de figuras del futbol mundial que dejaron a sus equipos para representar a sus selecciones.

Estas estrellas que brillan por luz propia en las mejores ligas del mundo jugarán del 21 de diciembre de 2025 al 18 de enero de 2026 por el orgullo de África.

¿Cómo se desarrollará el torneo en Marruecos?

¿Cuáles son las principales figuras que participan en la Copa Africana de Naciones?

Egipto

Mohamed Salah | Liverpool

Omar Marmoush | Manchester City

Argelia

Riyad Mahrez | Al-Ahli

Rayan Ait-Nouri | Manchester City

Ismael Bennacer | Dinamo Zagreb

Senegal

Sadio Mané | Al-Nassr

Nicolas Jackson | Bayern de Múnich

Ismaila Sarr | Crystal Palace

Kalidou Koulibaly | Kalidou Koulibaly

Gabón

Pierre-Emerick Aubameyang | Olympique de Marsella

Marruecos

Yassine Bounou | Al-Hilal

Brahim Díaz | Real Madrid

Achraf Hakimi | Paris Saint-Germain

Noussair Mazraoui | Manchester United

Sofyan Amrabat | Real Betis

Nayef Aguerd | Olympique de Marsella

Nigeria

Victor Osimhen | Galatasaray

Ademola Lookman | Atalanta

Bryan Mbeumo | Manchester United

República Democrática del Congo

Aaron Wan-Bissaka | West Ham

Costa de Marfil

Franck Kessié | Al-Ahli Saudi

Amad Diallo | Manchester United

Odilon Kossounou | Atalanta

Túnez

Ellyes Skhiri | Eintracht Frankfurt.