No fue mi intención limitar, herir ni dividir.- Chicharito

GUADALAJARA, Jalisco.- Tras las sanciones recibidas por parte de Chivas, de la FMF y la repercusión mediática, Javier "Chicharito" Hernández se pronunció sobre sus polémicos videos sobre el rol de la mujer y los hombres.

"Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir", escribió "Chicharito" en una carta difundida en sus redes sociales.

"Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados".

Sus videos recientes difundidos en Tik Tok e Instagram fueron catalogados de promover estereotipos sexistas en contra de la igualdad de género en el deporte. Incluso la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum señaló que "Chicharito" tenía mucho que aprender sobre las mujeres.

Tanto Chivas como la marca PUMA se deslindaron de los comentarios del futbolista al no estar alineados con sus valores.

"Creo que el cambio empieza por uno mismo. Aprovecharé esta oportunidad para entender, crecer y seguir trabajando para ser una mejor versión de mi mismo, desde la honestidad, el amor por mi familia, mis valores y el amor por todos ustedes. Gracias por su comprensión, exigencia, amor y compañía en este camino", agregó Javier Hernández.