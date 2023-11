Directivo hondureño se va contra el arbitraje y la Concacaf

CIUDAD DE MÉXICO

Juan Francisco Saybe, vicepresidente de la Fenafuth, estalló ante los medios de comunicación al término del México vs Honduras; considera que "se dieron cosas que no siempre se ven".

"El árbitro agrega nueva, se juegan 13... Eso no es normal, eso no se ve y quien diga que es normal, no es cierto. Después nos vamos a penaltis, repiten dos... A nosotros nos queda la duda en un penalti donde creemos que el portero de México se adelanta y la televisión ni siquiera lo pasa".

El directivo catracho enfatizó que la Selección Mexicana no necesita de esas situaciones para poder imponerse en el terreno de juego.

Para mí es penoso. Es el grande del área y no necesita que se marquen las cosas de esta forma. Me siento perjudicado", agregó "Toto".

Asimismo, mencionó que la Copa América del próximo año fue clave para que se presentaran las polémicas en el Coloso de Santa Úrsula.

"Es como estar en una fiesta y no te llega la muchacha guapa. México en Estados Unidos sabemos lo que significa", concluyó el directivo.