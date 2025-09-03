Jugador golpea árbitra durante partido en Colombia

La árbitra colombiana Vanessa Ceballos recibió una cachetada por parte de un jugador que expulsó durante un partido de la Liga de Futbol del Magdalena de Colombia.

La silbante sacó la tarjeta roja a un jugador identificado como Bolívar en el transcurso del juego entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, quien se acercó y le soltó el golpe. La juez central buscó responder a la agresión y tuvo que ser detenida por otros jugadores.

La Liga de Futbol del Magdalena, dentro de la categoría C1 del futbol colombiano, emitió un comunicado en el que condenó la agresión física.

"No aceptamos ningún tipo de violencia verbal ni física en contra de las mujeres. El fútbol debe ser un espacio de competencia dentro del respeto hacia todos los participantes y asistentes al mejor espectáculo del mundo. Nos solidarizamos con Vanessa, siempre va a contar con nuestro respaldo y apoyo", establecieron.

La agresión fue grabada y compartida en redes por el el analista arbitral José Borda.