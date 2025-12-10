Concacaf Champions Cup: quedan así los cruces ya definidos

Este martes se llevó a cabo el sorteo de la Concacaf Champions Cup, tras el cual los equipos de la Liga MX ya conocen a sus rivales en primera ronda y sus posibles rivales si avanzan de ronda.

Uno de los partidos más atractivos será entre Pumas y el San Diego FC de Estados Unidos, donde juega Hirving ´Chucky´ Lozano. Además, quien avance de esta serie jugará contra el Toluca.

De ese mismo lado de la llave, Cruz Azul enfrentará al Vancouver FC de Canadá y en caso de avanzar, jugaría contra el ganador del partido entre los Rayados de Monterrey y el Xelajú de Guatemala.

Del otro lado de la llave aparece el América, que enfrentará al Olimpia de Honduras. Las Águilas, si llegan a cuartos de final, podrían jugar contra el Inter Miami de Lionel Messi y compañía, recientes campeones de la MLS Cup por primera vez.

Los Tigres tendrán como rival al Forge FC de Canadá.

¿Cuándo empieza el Clausura 2026 de la Liga MX?

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) confirmó este martes la fecha que iniciará el próximo torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Mikel Arriola, comisionado de la Femexfut, reveló las fechas importantes para el siguiente semestre, previo al Mundial 2026.

El próximo semestre comenzará el 9 de enero y el torneo tendrá tres fechas dobles: Jornada 2 (13 y 14 de enero), Jornada 9 (3 y 4 marzo) y Jornada 16 (22 y 23 de abril).

La Liguilla del Clausura 2026, que se jugará sin Play-in y, además, se jugará sin seleccionados nacionales para que concentren con la Selección Mexicana, arrancará con los Cuartos de Final los días 2, 3, 9 y 10 de mayo.

Las Semifinales serán los días 13, 14, 16 y 17 de mayo; la final de ida será el 21 de mayo y el 24 de mayo el encuentro de vuelta.

Los Seleccionados Nacionales que disputen Liguilla serán liberados el 30 de abril y después de una semana de vacaciones, reportarán el 4 de mayo con Javier Aguirre en el Tricolor.

CONCACAF CHAMPIONS CUP

Calendarización

Inicio de la Eliminatoria: 3,4, 10, 11, 17, 18, 24 y 25 de febrero

Octavos de Final (Ida y Vuelta): 10, 11, 12, 17, 18 y 19 de marzo

Cuartos de Final (Ida y Vuelta): 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de abril

Semifinales (Ida y Vuelta): 28, 29 y 30 de abril y 5, 6, y 7 de mayo

Final: 31 de mayo.



