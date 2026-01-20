Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX Femenil

Así marcha la tabla de posiciones en la Liga MX FemenilHoy comienza la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con tres encuentros
Hoy comienza la Jornada 4 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX Femenil, con tres encuentros, pero antes daremos un repaso a la tabla de posiciones después de tres fechas.
Rayadas de Monterrey y Toluca comparten el liderato con paso perfecto, nueve puntos de nueve posibles para estar en lo alto de la clasificación.
América, Pumas, Cruz Azul y Chivas siguen de cerca su marcha con su invicto y siete puntos; Pachuca, FC Juárez y Mazatlán FC mantienen el paso con seis unidades.
Las campeonas Tigres tienen un encuentro menos y por ahora marchan en la posición 10 con cuatro unidades, luego de su empate frente al León Femenil.
Santos, Puebla, Atlas, Querétaro y Necaxa se encuentran en el fondo de la tabla sin unidades; Atlético de San Luis y León tienen apenas un punto.
¿Cuáles son los partidos de la Jornada 4?
Hoy comenzará la actividad con tres duelos y mañana culminará la cuarta fecha con los seis duelos restantes.
Martes 20 de enero
Pachuca vs Puebla/ 19:00 horas/ FOX One y Tubi
Atlético de San Luis vs América/ 20:00 horas/ ESPN
Xolos vs FC Juárez/ 21:06 horas/ FOX One y Tubi
Miércoles 21 de enero
Necaxa vs Pumas/ 18:00 horas/ ViX y YouTube Liga MX Femenil
Toluca vs Tigres/ 18:00 horas/ ViX y YouTube Liga MX Femenil
Santos vs León/ 19:00 horas/ FOX One
Chivas vs Querétaro/ 19:06 horas/ Amazon Prime, FOX One y Tubi
Rayadas vs Cruz Azul/ 20:00 horas/ ViX y YouTube Liga MX Femenil
Mazatlán FC vs Atlas/ 21:06 horas/ FOX One y Tubi