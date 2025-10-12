Javier Aguirre explota tras la goleada ante la Selección de Colombia

CIUDAD DE MÉXICO.- La exhibición de la Selección Mexicana ante Colombia será recordada por la humillante goleada (0-4) que sufrieron de cara al Mundial de 2026.

Los dirigidos por Javier Aguirre ofrecieron poca intensidad, nulo futbol y sembraron muchas dudas de cara al cierre de este año en el que se medirán únicamente a selecciones sudamericanas.

"Podemos rescatar cosas del funcionamiento con la pelota. Creo que los cuatro goles son evitables, pero nos falta saber competir mejor, no se puede ser tan poco competitivo en algunas fases del juego", lanzó contundente el "Vasco".

Aguirre se adjudicó la responsabilidad del resultado; sin embargo, sí advirtió que hablará fuerte a la interna del Tricolor, tras la dolorosa derrota ante los cafetaleros.

"El principal culpable soy yo y lo asumo, pero hay cosas que en la interna hablaré con algunos porque no podemos dejar de competir, a lo largo de 90 minutos hubo jugadores que no estuvieron a la altura... Lo único que vale es el resultado, el de hot fue abrumador y no hay manera de justificarlo", confesó.

Colombia, una gran lección para México

Javier Aguirre ha manifestado en incontables veces que rivales como Colombia es lo que busca y quiere para su preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026. La goleada sufrida deja grandes lecciones.

"Si queremos entrar a la élite, hay que mejorar sobre todo en el nivel competitivo. Colombia nos enseñó como debemos competir en las grandes ligas. Si queremos estar a ese nivel, hay que mejorar claro", concluyó.