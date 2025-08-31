Pumas vs Atlas: Horario y canales para el partido de la Liga MX

Los Pumas se presentan en la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX con la única obligación de ganar.

El equipo de Efraín Juárez no se puede permitir sumar cuatro partidos consecutivos sin conocer la victoria, por lo que necesita quedarse con los tres puntos sí o sí.

El Club Universidad Nacional recibirá al Atlas este domingo 31 de agosto en el estadio Olímpico Universitario, con la presión al máximo por conseguir el triunfo.

Los del Pedregal únicamente han podido sumar tres de las últimos nueve unidades posibles y han dejado escapar cuatro valiosos en casa, así que deberán hacer que CU se convierta otra vez en una fortaleza.

En las seis fechas que han transcurrido del actual torneo, los Pumas cuentan con seis puntos de 18 y se encuentran ubicados en la decimosegunda posición de la tabla general.

De momento, están más cerca del fondo de la clasificación (dos unidades) que de la zona de Liguilla directa (siete), por lo que necesitan urgentemente alejarse de los últimos lugares y acercarse a la parte alta, si sueñan con clasificar a la Fiesta Grand del futbol mexicano.

Ante los Rojinegros, los Universitarios no han obtenido los mejores resultados en sus más recientes enfrentamientos y ya acumulan tres juegos en fila sin poder derrotarlos, con saldo de dos empates y una derrota.

Aunque, en el inmueble auriazul, sólo han perdido uno de sus 10 últimos duelos recibiendo a los Zorros, por lo que saben defender su casa.

Por su parte, el Atlas se encuentra en una etapa de transición luego de la salida de Gonzalo Pineda y la llegada Diego Cocca.

Hasta la sexta fecha, el equipo tapatío ha sumado cinco de los 18 puntos disponibles, por lo que se ubica en el puesto 15 de la tabla general.

De esta manera, este será un duelo directo para no rezagarse en la clasificación y acercarse a la zona del Play-In, así que la obtención de los puntos será fundamental para ambas causas.

Horario y canales para ver el Pumas vs Atlas de la Liga MX

Fecha: Domingo 31 de agosto

Hora: 16:00

Estadio: Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5/TUDN/ViX Premium