Fiscal argentino imputa a titular de AFA

Un fiscal imputó el viernes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, por supuesta retención indebida de tributos de la seguridad social, en el primer avance concreto de la justicia sobre el máximo dirigente del balompié nacional en las múltiples investigaciones abiertas por su patrimonio y el manejo financiero de la entidad. La medida fue dispuesta por el fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial a partir de una denuncia presentada ante la justicia por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) contra AFA por incumplimiento en el pago de aportes sociales por la suma de 19.000 millones de pesos (12,8 millones de dólares) en 2024 y 2025.







