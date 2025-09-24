Serán Messi y Argentina rivales de México a días del Mundial

Lionel Messi y la Selección de Argentina pondrán a prueba a México a 15 días del inicio del Mundial del 2026.

El actual campeón del mundo se medirá al Tricolor, en Estados Unidos.

Fue el presidente de la Asociación del Futbol Argentino, Claudio Tapia, quien confirmó al Diario Olé que ya está pactado dicho juego.

Es imposible que México y Argentina choquen en la Fase de Grupos del Mundial, porque ambos serán cabezas de serie, uno por su condición de anfitrión y el campeón mundial por estar entre los líderes del ranking FIFA.

Por eso es factible este choque, de altura, como otros que ya tienen programada la Federación Mexicana de Futbol.

El sábado 28 de marzo, Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal serían los rivales de México, en la reinauguración del Estadio Azteca.

Hasta el momento, la FMF no ha oficializado ninguno de esos juegos.

Por lo pronto, el Tricolor está por enfrentar a Colombia el 11 de octubre en Arlington, en el estadio de los Cowboys, y a Ecuador el día 14 en la casa de las Chivas.

En la Fecha FIFA de noviembre, los rivales serán Uruguay el día 15 en el TSM de Torreón, así como Paraguay el 18 en el Alamodome, de San Antonio.

México tendría así ya 6 partidos pactados de los 13 que busca amarrar de aquí al arranque de la Copa del Mundo, el 11 de junio del 2026 en el Estadio Azteca.

LOS JUEGOS

A falta de oficializar juegos ante Portugal y Argentina, así marcha la preparación de México rumbo al Mundial

RIVAL SEDE FECHA

Colombia Arlington 11 de octubre

Ecuador Zapopan 14 de octubre

Uruguay Torreón 15 de noviembre

Paraguay San Antonio 18 de noviembre

Portugal Ciudad de México 28 de marzo

Argentina Por definir Finales de mayo