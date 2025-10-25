Tri femenil sub-17 avanza a octavos

Sólo un disparo a la portería fue necesario para hacer daño. Desde que tomó el esférico para probar de larga distancia, Citlali Reyes mostró seguridad y dejó claro que no desperdiciaría la oportunidad de marcar. Quería volver a ser la heroína tricolor. Lo consiguió. La Selección Mexicana Femenil Sub-17 sufrió de más, pero derrotó (1-0) a Camerún ya sobre la hora y aseguró su clasificación a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2025.