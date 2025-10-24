Tri Femenil Sub-17 se enfrenta a Camerún

Tri Femenil Sub-17 se enfrenta a CamerúnLa Selección Mexicana Femenil Sub-17 se juega su clasificación a los octavos de final del Mundial de Marruecos 2025.
¿Qué ocurrió?
El equipo tricolor, comandado por Miguel Gamero, se enfrenta a Camerún con el objetivo de conseguir su clasificación a la siguiente fase de la Copa del Mundo. México comenzó su participación en la justa mundialista con una derrota (2-0) ante Corea del Norte, por lo que se complicó la obtención del boleto entre los 16 mejores países.
Sin embargo, para el segundo compromiso, logró una victoria (0-1) más que importante contra Países Bajos y recuperó la esperanza de superar la Fase de Grupos.
¿Cuál es el horario y dónde ver el partido?
Horario y canales para ver en vivo el partido de la Selección Mexicana Femenil Sub-17:
· México vs Camerún
· Fecha: Viernes 24 de octubre
· Hora: 13:00
· Estadio: Mohammed VI Football Academy Pitch 2
· Transmisión: TUDN/ViX/FIFA+