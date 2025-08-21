Liga de Quito vence a Botafogo y avanza en la Copa Libertadores

Con una exhibición de orden táctico y contundencia en la finalización, Liga de Quito derrotó el jueves 2-0 a Botafogo y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores.

El equipo ecuatoriano maniató al vigente campeón del torneo y remontó la eliminatoria con los goles de Gabriel Villamil a los siete minutos y Lisandro Alzugaray, de penal a los 60.

"Somos un equipo competitivo y sabíamos que teníamos la condición de remontar en casa", comentó el brasileño Tiago Nunes, entrenador de Liga de Quito. "Estaba seguro de que haríamos un gran partido".

Botafogo fue incapaz de sostener el tanto de ventaja conseguido en el partido de ida disputado la semana pasada en Río de Janeiro y se despidió con un gris desempeño de la competición que ganó por primera vez en 2024.

Liga de Quito enfrentará en cuartos de final a Sao Paulo, que superó a Atlético Nacional.

En el cierre de la jornada de octavos de final, Palmeiras y River Plate consiguieron los boletos restantes y definieron el último cruce en la ronda de los ocho mejores.

También estarán en la siguiente fase Racing Club y Vélez Sarsfield, que se enfrentarán en un duelo entre equipos argentinos. El otro cruce lo protagonizarán Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Los cuartos de final se disputarán entre el 16 y el 25 de septiembre. Las semifinales están programadas entre el 21 y el 29 de octubre, mientras la final se realizará el 29 de noviembre en Lima.

En el estadio Rodrigo Paz Delgado, Liga de Quito igualó momentáneamente la eliminatoria con la tempranera anotación de Villamil, quien remató dentro del área tras un pase de Alzugaray.

Botafogo, con la dirección técnica de Davide Ancelotti, apostó por un sistema defensivo con el objetivo de mitigar los efectos de los más de 2.800 metros de altitud de Quito.

El Fogao cedió la iniciativa a Liga de Quito, que impuso el ritmo y finalizó el compromiso con 20 intentos al arco.

Antes del descanso, Bryan Ramírez estuvo cerca de ampliar la ventaja de los anfitriones con un tiro que se marchó cerca de la portería defendida por John Víctor.

"Para mí tiene un sabor distinto eliminar a un equipo brasileño. Tenemos mucha alegría y la quiero compartir con los ecuatorianos y los hinchas de Liga", agregó Nunes, quien dirigió a Botafogo en 15 partidos entre 2023 y 2024.

Cuando se cumplía una hora de partido, Alzugaray anotó desde los 11 metros, luego un penal sentenciado cuando Marlon Freitas interceptó con el brazo un disparo de Ricardo Adé.

"Era un sueño repetirlo, pero no fue posible. Yo asumo la responsabilidad de no clasificarnos", declaró Freitas.

Con la desventaja en el marcador agregado, Ancelotti se vio obligado a romper el trivote en la media cancha y dio entrada a Newton y Arthur Cabral en lugar de Allan y Freitas.

"Necesitábamos tres centrocampistas defensivos para bloquear los disparos", comentó Ancelotti. "No es la forma en que Botafogo quiere jugar, pero tuvimos que adaptarnos a la altura".

Posteriormente, Botafogo sumó más piezas a su línea ofensiva con el ingreso de Joaquín Correa, Álvaro Montoro y Jeffinho, pero no pudo doblegar a la ordenada defensa de Liga de Quito.

A los 82 minutos, el zaguero Richard Mina fue expulsado tras una entrada fuerte sobre Jeffinho, que tras la revisión en el video fue juzgada como juego brusco grave.

A pesar de la superioridad numérica, Botafogo no creó ocasiones claras de gol y finalizó con cuatro remates, solo uno de ellos al arco.

River se impone por penales

En Buenos Aires, River Plate venció 3-1 a Libertad en la definición por penales.

Tras el empate 1-1 en el tiempo reglamentario y en el resultado global, los cobros acertados Nacho Fernández, Miguel Borja y Lucas Martínez Quarta le dieron la clasificación al cuadro argentino. El arquero Martín Silva atajó el disparo de Marcos Acuña.

Por Libertad fallaron Jorge Recalde y Hernesto Caballero, en tanto Franco Armani detuvo el intento definitivo de Marcelo Fernández. Diego Viera firmó la única anotación de los paraguayos en la tanda.

"Fue un partido muy sufrido. Después del primer gol, bajamos un poco y le dimos chances al rival", sostuvo Armani. "Tenemos mucho por mejorar, pero merecíamos clasificar".

River Plate abrió el marcador con un gol de Sebastián Driussi a los 29 minutos, después de un tiro al travesaño de Facundo Colidio.

Libertad restituyó la igualada a los 43 con un cabezazo de Robert Rojas a la salida de un córner.

River quedó con 10 jugadores a los 52 minutos tras la expulsión de Giuliano Galoppo por doble amonestación.

Palmeiras gestiona amplia ventaja

Palmeiras hizo valer el triunfo 4-0 conseguido ante Universitario en Lima y certificó su clasificación al igualar 0-0 en Sao Paulo.

El Verdao, que alzó el trofeo en 1999, 2020 y 2021, tuvo al arquero Weverton como figura con siete atajadas.