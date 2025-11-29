Gabriel Milito afirma que el 0-0 no frena a Chivas

A pesar del 0-0 en el Estadio Akron, Chivas salió con la sensación de que la serie está viva y que todo se definirá en Ciudad Universitaria. El Rebaño no pudo imponer condiciones ante Cruz Azul, pero mantiene la convicción de que el boleto a semifinales se puede conseguir fuera de casa. Para Gabriel Milito, el escenario no es ideal, pero tampoco definitivo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El técnico argentino reconoció lo cerrado del encuentro y la dificultad para generar peligro constante. "Fue un partido muy parejo y me imagino que será así hasta hasta el final..." comentó ante los medios, subrayando que ambos equipos tuvieron oportunidades para abrir el marcador.

El argentino insistió en que Chivas viajará a CU con la obligación de ganar, aunque también con la confianza de que pueden ejecutar un plan más efectivo. "Obviamente que ellos tienen la ventaja deportiva al cerrar como local y que nosotros tendremos que ir a ganar, pero dentro del equipo tenemos la confianza de que podemos hacer un buen partido y que podemos ganarlo", afirmó, dejando claro que la eliminatoria está para cualquiera.

¿Qué consecuencias dejó el empate?

El estratega destacó que su plantel asume cada duelo como si fuera definitivo. El margen de error es mínimo y la serie, al no tener goles en la ida, está para cualquiera. Por eso, reiteró que en CU se jugará con mentalidad de final. "En Chivas todas son finales: hoy fue una y el domingo será otra", recalcó, convencido de que el equipo responderá a la exigencia.

La experiencia previa del Rebaño en la capital también alimenta el optimismo. Milito recordó que en su última visita el equipo se vio sólido y competitivo. "Confiamos en hacer un gran partido... El rival nos exigirá al máximo si queremos avanzar a Semifinales", advirtió, consciente de que Cruz Azul será un desafío mayor como local.

Con el marcador global intacto, Milito volvió a enfatizar que nada está decidido. El 0-0, aunque incómodo, sigue siendo un punto de partida manejable para su equipo. "La eliminatoria está abierta, son 180 minutos. Nuestra intención era ganar hoy, como también lo será en la vuelta. Estamos mentalizados para hacerlo y confiamos en rendir bien de visitantes, como ha sido a lo largo del torneo".

¿Qué situación enfrentan los jugadores?

En cuanto a las bajas de Armando "Hormiga" González y Bryan "Cotorro" González, el técnico explicó que las molestias musculares obligaron a cuidarlos. "A la ´Hormiga´ nos vimos obligados a sustituirlo... tampoco queríamos correr el riesgo de perderlo para el siguiente partido".

Y sobre la situación de "Cotorro" también parece controlada. Según Milito, no se trata de una lesión mayor y lo ve con posibilidades de reaparecer. "Fue una sobrecarga muscular, pero él es fuerte, así que confiamos en que va a estar para el sábado", sentenció.