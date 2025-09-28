¡Va a zona de liguilla!

Las Chivas hilaron dos triunfos por primera ocasión en la Era de Gabriel Milito, tras derrotar 2-0 al Puebla.

El cuadro rojiblanco escaló a la novena posición con 14 puntos, luego de transitar las primeras 10 jornadas fuera de la zona de clasificación a Fase Final.

En el duelo disputado en el Estadio Cuauhtémoc, muchas zonas estaban afectadas con pasto levantado y lodo. El campo sufrió los estragos de la fuerte tormenta eléctrica de la noche anterior, que provocó la reprogramación del juego para hoy.

Bastaron 5 minutos para que el Guadalajara abriera el marcador. Luis Romo tocó para Richard Ledezma, que envió un gran centro al área que fue coronado con un golazo ‘de tijera’ de Bryan González.

A los 10 minutos, incrementaron la ventaja 2-0 con un tiro de larga distancia de Omar Govea que le botó a Julio González, que parecía llegar a una mano a desviar el balón pegado al poste.

Chivas mantuvo el control del juego, pese a las complicaciones con el balón por el mal estado de la cancha.

El juvenil Santiago Sandoval había sido expulsado en una barrida, y el VAR le corrigió la decisión al árbitro central para anular la tarjeta roja y dejarla en amonestación.

En la segunda parte y con el marcador a favor, Chivas se olvidó del balón y le cedió la iniciativa a Puebla, que intentaba sin claridad y calidad.

En los trazos largos, el equipo de Milito buscaba un contra ataque que finiquitara la victoria. Mientras que Puebla tuvo un disparo de Emiliano Gómez que atajó Raúl Rangel, y después dejó escapar el gol que los acercara en un cabezazo del defensa Nicolás Díaz, y otro de Esteban Lozano que pasaron por un costado.

El Rebaño aguantó, manejó la ventaja y salió del Estadio Cuauhtémoc con la cuarta victoria del Apertura 2025.

El siguiente partido del Guadalajara será el próximo domingo 5 de octubre cuando visiten a los Pumas en Ciudad Universitaria.

VUELVEN A SONREIR

Rayados regresó al triunfo luego de dos partidos sin ganar, entre ellos la goleada en Toluca, al imponerse 1-0 al Santos. Un gol de Lucas Ocampos al minuto 36 fue la diferencia en un juego donde le fueron anulados dos tantos de cabeza, primero por fuera de lugar y luego por una dudosa falta en el área santista.

Monterrey llegó a 25 puntos en el segundo lugar, abajo de Toluca, que por diferencia de goles lo supera. Cruz Azul, que es tercero, visita hoy a los Xolos tratando de recuperar la cima con sus 24 unidades.

VENCE 3-2 AL NECAXA

… Y EL ATLAS POR FIN GANA CON COCCA

El Atlas volvió a ganar con Diego Cocca, y lo hizo a su manera: con sufrimiento, lesiones, un penal agónico y un 3-2 sobre Necaxa que recordó al Rojinegro de siempre, capaz de combinar angustia y euforia en un mismo partido. Aunque el duelo entre los Zorros y los Rayos no auguraba mucho espectáculo, ambos equipos brindaron un partido intenso, que emocionó a la tribuna y que acabó con el festejo atlista, mientras Fernando Gago y el Necaxa volvieron a caer en Guadalajara, luego de perder esta semana ante Chivas y Atlas. La victoria del Rojinegro no oculta la alarmante fragilidad defensiva del equipo, que sigue siendo la peor zaga del torneo con 26 goles en contra y con 26 partidos seguidos recibiendo gol, una racha que no registraba desde 1956.