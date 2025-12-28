Horario y canales para ver el amistoso entre Chivas vs Irapuato

El Clausura 2026 de la Liga MX está cada vez más cerca de iniciar, por lo que las Chivas continúan alistándose para llegar de la mejor manera.

El Rebaño concluyó su pretemporada en la Isla Navidad de Colima y regresó a Verde Valle para seguir preparándose de cara al próximo torneo.

¿Cómo se prepara Chivas para el Clausura 2026?

Aunque, el equipo rojiblanco regresó a casa solamente un par de días, ya que tenía que cumplir un compromiso este fin de semana.

El conjunto de Gabriel Milito viajó a Guanajuato para encarar un partido amistoso este domingo 28 de diciembre ante el Irapuato.

Las Chivas se enfrentarán hoy a la Trinca Fresera en el estadio Sergio León Chávez, con el objetivo de seguir ajustando detalles para el inicio del Clausura 2026.

El duelo le permitirá a Gabriel Milito ver en acción a sus jugadores y determinar cómo se encuentran a menos de dos semanas de que comience su participación en el torneo.

Detalles del amistoso entre Chivas e Irapuato

Cabe recordar que la escuadra tapatía arrancará el certamen recibiendo al Pachuca en el estadio Akron el sábado 10 de enero.

Por tal motivo, para el director técnico argentino es importante apuntalar los últimos detalles y observar sus piezas.

Incluso, para este compromiso contra el Irapuato, los dos nuevos refuerzos del Rebaño podrían sumar sus primeros minutos.

Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez realizaron la pretemporada al parejo de sus compañeros y se encuentran listos para debutar con la camiseta rojiblanca.

De momento, las Chivas todavía no publican la lista de convocados por Gabriel Milito, pero se espera que ambos futbolistas estén disponibles para jugar algunos minutos.

Nuevos refuerzos de Chivas listos para debutar

Cabe resaltar que el Rebaño ya se encuentra en la ciudad de Irapuato, en espera de disputar su primer amistoso de cara al Clausura 2026.

Para el beneplácito de los aficionados rojiblancos y freseros, el encuentro de este domingo 28 de diciembre será transmitido.

Horario y canales para ver EN VIVO el partido amistoso entre Chivas e Irapuato

Chivas vs Irapuato

Fecha: Domingo 28 de diciembre

Hora: 17:00

Estadio: Sergio León Chávez

Transmisión: ESPN/Disney+.