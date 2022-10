¡Chivas femenil avanza a Semifinales!

El cuadro rojiblanco se presentó en el Estadio AKRON para el duelo de Vuelta de los Cuartos de Final con el 1-0 a favor logrado el jueves en el Estadio Azteca.

Pese a que Cruz Azul femenil era el equipo obligado, las Chivas femenil salieron a jugar sin pensar en la ventaja que tenían y desde los primeros minutos crearon las opciones más claras del partido.

Fue hasta el minuto 33 cuando las Rojiblancas encontraron la contundencia en un pase filtrado de Victoria Acevedo para Carolina Jaramillo. La rojiblanca remató y le atajaron el disparo, pero Alicia Cervantes recuperó el rechace, le cedió el balón a Jaramillo y en esta ocasión, aún con un desvío, el balón entró a la portería.

Durante el primer tiempo, Chivas femenil pudo extender la ventaja en el marcador al impactar dos balones en el travesaño.

En la segunda parte del encuentro, Licha Cervantes también estuvo cerca de anotar el tercer gol en el marcador global, pero de nueva cuenta el poste horizontal evitó la caída celeste.

Las locales tuvieron un dominio total en los 45 minutos restantes, sin embargo, en el tiempo agregado, un gol de larga distancia al ángulo por parte de la celeste Ana Patricia Acosta firmó un empate, pero fue insuficiente para frenar el boleto a la siguiente ronda para el Rebaño.

Las Chivas femenil conocerán mañana a su rival cuando terminen por definirse las Semifinales en los duelos de Vuelta entre América (1) vs. (0) Tijuana, Tigres (4) vs. (0) Toluca, y Rayadas (1) vs. (2) Pachuca.

¿Quién será el rival de las Chivas femenil en Semifinal?

Será Pachuca si...

Las hidalguenses eliminan a las Rayadas.

Será América si...

Avanzan las Rayadas y Tigres.

Será Toluca si...

Las mexiquenses logran la hazaña de eliminar a Tigres y avanza Rayadas.

Será Tijuana si...

Las Xolas eliminan al América y avanzan las Rayadas.