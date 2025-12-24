"Hormiga" González es fue nombrado el MVP del Apertura 2025

El Apertura 2025 representó para Chivas bajo la batuta de Gabriel Milito en una nueva oportunidad para recuperar protagonismo, y aunque todas las esperanzas de alcanzar el título se diluyeron en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, el equipo rojiblanco recuperó estabilidad y mantuvo competitividad que le permitió meterse a la Liguilla.

¿Cómo se destacó Armando González en el Apertura 2025?

En este contexto colectivo destacaron varios elementos del equipo rojiblanco, pero ninguno tanto como Armando González. El delantero asumió el rol de hombre clave en el ataque del Guadalajara. Su respuesta fue contundente: 12 anotaciones que lo consagraron como Campeón de Goleo del torneo, compartido con Paulinho, del Toluca, y Joao Pedro, de San Luis. Más allá de las cifras, sus goles llegaron en momentos decisivos y ante rivales de gran exigencia, demostrando no solo constancia sino influencia directa en los resultados del Rebaño.

González fue determinante en partidos de trascendencia en el Apertura 2025. Marcó en el Clásico Nacional frente a América, se hizo presente en el duelo contra Atlas y cerró con broche de oro ante Monterrey en la última jornada. Esas actuaciones lo consolidaron como la principal referencia ofensiva y lo colocaron en el foco de atención de toda la Liga MX.

Reconocimiento oficial a Armando González por su rendimiento

El reconocimiento oficial llegó este martes cuando la Liga MX lo nombró mejor jugador del Apertura 2025. "¡El 'Otaku' del Gol! Armando González de @Chivas es el #TecateJugadorDelTorneo ¡Tremendo!, y ni hablar de su jutsu bola de fuego, ¿o no, @CervezaTecate? Enhorabuena, crack", compartió la Liga MX a través de su cuenta de X. El Club Guadalajara no tardó en celebrar el logro de su canterano: "¡Armando González fue elegido como el mejor jugador del torneo! Nuestro Campeón Goleador es el MVP de la @LigaBBVAMX", publicó el Rebaño.

Impacto de Armando González en la Liguilla del Apertura 2025

El impacto de Armando González en el Apertura 2025 no solo se mide en goles, sino también en su capacidad para influir en los resultados del equipo en momentos críticos. Su rendimiento ha sido clave para que Chivas lograra una posición competitiva en la Liguilla, lo que resalta su importancia dentro del plantel y su potencial para seguir brillando en el futuro.