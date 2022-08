Un incrédulo 'Chicharito' reacciona a mención de FIFA

La publicación en Twitter por parte del organismo rector del futbol mundial provocó el alboroto porque el delantero mexicano jugó por última vez con el Tricolor el 6 de septiembre de 2019, en el 3-0 contra Estados Unidos.

"Es el máximo goleador de México en las Copas Mundiales de la FIFA. ¿Seguirá aumentado su cuenta en Qatar?", publicó la FIFA.

El mensaje incluía un video con los goles del "Chicharito" contra Francia y Argentina en el Mundial de 2010, Croacia en 2014, así como Corea del Sur en 2018.

Hernández respondió con un emoji personalizado, con su rostro y torso, con una expresión que se presta a interpretaciones del estilo "lo ignoro", "estás viendo y no ves" o "no está en mis manos". El "Chicharito" ya tuvo un acercamiento con el técnico Gerardo Martino, pero este se rehúsa a convocarlo debido a que no fue parte fundamental de este proceso.

La respuesta de Hernández pronto se viralizó y ya generó bastantes comentarios.

"¿Ahora cómo vamos a imaginar cosas chingonas?", publicó @Alf14Gol, en alusión a la frase de Hernández a David Faitelson, columnista de CANCHA, previo al Mundial de Rusia.

EL MÁXIMO GOLEADOR, AUSENTE

Javier Hernández tiene el récord de 52 goles en la historia de la Selección Mexicana.

En la carrera rumbo a Qatar 2022, apenas jugó tres partidos con el Tri, por lo cual antes que él están en la lista jugadores como Raúl Jiménez, Rogelio Funes Mori, Santiago Giménez y Henry Martín.