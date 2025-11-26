Deportes

Horario y dónde ver partidos de Champions este miércoles

La quinta fecha de la Champions League 2025/2026 promete emociones con partidos clave.
  • Por: El Universal
  • 26 / Noviembre / 2025 - 09:50 a.m.
Foto:El Universal.

La quinta fecha de la Champions League 2025/2026 llega este miércoles con partidos que prometen muchas emociones, goles y buen fútbol, pues varios gigantes de Europa saltarán a la cancha con la intención de seguir sumando puntos en el torneo.

¿Cuáles son los partidos destacados?

Entre los duelos más atractivos que se podrán disfrutar hoy, están: Real Madrid vs Olympiacos. Los merengues llegan con nueve puntos en cuatro jornadas, y luego de caer en la última ante Liverpool (1-0) en Anfield.

Atlético de Madrid recibe al Inter de Milán, con los colchoneros urgentes de conseguir unidades, ya que únicamente cuentan con seis. El Arsenal hará lo propio con el Bayern Múnich, el primero y segundo lugar de esta edición de la Champions, ambos con 12 puntos, por lo que será un partido imperdible.

El Liverpool, en Anfield, enfrentará al PSV de Países Bajos, y el vigente campeón, el París Saint-Germain, abrirá las puertas de su estadio para jugar ante el Tottenham.

¿Dónde ver los partidos de la Champions League de hoy?

Los horarios y canales para seguir los partidos son los siguientes:

- Pafos FC vs Mónaco/ 11:45/ Fox y Caliente TV

- FC Copenhague vs Kairat Aimaty/ 11:45/ HBO Max, TNT

- Arsenal vs Bayern MúnichHBO Max

- Atlético de Madrid vs InterCaliente TV

- Frankfurt vs AtalantaSpace, HBO Max

- PSG vs TottenhamTNT Sports, HBO Max

- Olympiacos vs Real MadridCaliente TV

- Sporting Lisboa vs BrujasFOX, Caliente TV

- Liverpool vs PSVCaliente TV.

