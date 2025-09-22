Dembelé y Yamal, los favoritos para el Balón de Oro 2025

Y el mejor jugador del mundo es...

El francés Ousmane Dembélé se perfila como el favorito para recibir el Balón de Oro, pero el joven español Lamine Yamal alberga esperanzas.

Se trata del premio que desde 1956 reconoce al mejor futbolista varonil del mundo en el periodo entre el 1 de agosto del 2024 y el 31 de julio de 2025, otorgado por la prestigiosa revista France Football.

La ceremonia se realizará en el prestigioso Teatro de Chatelet, en Francia, a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

Ahí mismo, el reinado de Aitana Bonmatí (2023 y 2024) y Alexia Putellas (2021 y 2022) se ve amenazado por su compatriota española Mariona Caldentey y la inglesa Alessia Russo, ganadoras de la Champions League femenil.

El diario Mundo Deportivo reveló que Yamal viajará a París con un comitiva de 20 personas (muchos familiares), vestidos por la reconocida marca Dolce & Gabanna.

Tiene prevista una fiesta privada en caso de ganar, aunque los detalles aún no se revelan porque la tendencia apunta hacia Dembélé, vital para que el PSG conquistara su primera Champions de la historia.

Hace un año, el volante español Rodri Hernández venció al favorito Vinicius Jr., así que la última palabra aún no está dicha, mucho menos ante contendientes como Raphinha, Pedri, Declan Rice, Kylian Mbappé, Mohamed Salah y otros más entre los 30 candidatos.