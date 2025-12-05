Mundial 2026: así es el Kennedy Center, recinto del Sorteo Final

Este 5 de diciembre, se llevará a cabo el Sorteo Final de la Copa del Mundo 2026 en el Centro John F. Kennedy, en Washington DC, donde la Selección Mexicana de Futbol conocerá su destino.

¿Cómo es el Centro John F. Kennedy?

De acuerdo con el sitio oficial del recinto, en 1958, el presidente Dwight D. Eisenhower firmó una ley bipartidista que creaba un Centro Cultural Nacional en la capital del país. Más tarde, en noviembre de 1962, el presidente John F. Kennedy y su esposa lanzaron una campaña de recaudación de fondos de 30 millones de dólares para la construcción del Centro. El expresidente Eisenhower y su esposa, Mamie, participaron en el evento, lo que demostró el apoyo bipartidista a un centro de artes escénicas de talla mundial en Washington D. C.

Aunado a ello, en 1963, el presidente Kennedy firmó una ley para extender el plazo de recaudación de fondos para el Centro. Dos meses después del asesinato del presidente Kennedy, mediante una ley del Congreso promulgada por el presidente Lyndon B. Johnson el 23 de enero de 1964, el Centro Cultural Nacional fue designado monumento viviente al presidente John F. Kennedy. Esta ley reconoció la dedicación del presidente Kennedy al avance de las artes escénicas en Estados Unidos.

Detalles sobre el Sorteo Final de la Copa Mundial 2026

La misión del Centro, establecida en su estatuto de autorización, consiste en presentar música clásica y contemporánea, ópera, teatro, danza y otras artes escénicas de Estados Unidos. Para cumplir su misión como centro cultural de la nación, el Centro Kennedy presenta arte de talla mundial de los artistas que definen nuestra cultura actual, ofrece importantes oportunidades de educación artística en todo el país y encarna los ideales del presidente Kennedy en todas las actividades del Centro que se realizan en el monumento viviente.