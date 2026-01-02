Julián Araujo fue presentado como jugador del Celtic de Escocia

Este viernes el futbolista mexicano Julián Araujo fue anunciado como nuevo jugador del Celtic, tras ser cedido por el Bournemouth de la Premier League hasta el final de la temporada.

¿Qué declaró Julián Araujo tras su fichaje por el Celtic?

Un día antes del derby contra Rangers, que podría ser el debut de Araujo, el Celtic anunció al mexicano en redes sociales. "Estoy muy contento de unirme al Celtic. Este es un club de primer nivel y estoy deseando empezar a trabajar duro con mis compañeros para brindarles éxitos a nuestros aficionados. Sé lo que se exige en un club como Celtic, y estoy preparado para ello. Tengo muchas ganas de afrontar los retos que se presentan y quiero contribuir a que nuestros seguidores disfruten de buenos momentos y de un fútbol de calidad y ganador", declaró Araujo en su primera entrevista con el club.

Detalles sobre la carrera de Julián Araujo en el fútbol

Aunque el Bournemouth pagó casi 10 millones de dólares por él, Araujo no ha tenido mucha actividad en el último tiempo. No juega desde agosto y su último recuerdo fue una expulsión por doble amarilla. Rumbo a la Copa del Mundo 2026, el lateral tricolor busca oportunidades en uno de los clubes más grandes de Europa para sumar minutos y atraer la atención de Javier Aguirre.

Impacto de la cesión de Araujo en su carrera hacia la Copa del Mundo

Julián ha jugado en Estados Unidos con el Galaxy de Los Ángeles; en España con Las Palmas, y en Inglaterra con el ya mencionado Bournemouth. Con la Selección Mexicana tiene 16 apariciones.