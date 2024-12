Analiza Canales retirarse en Rayados, por su hija

Por: Agencia Reforma

Diciembre 06, 2024 - 06:01 p.m.

El español Sergio Canales dijo que su estancia en Monterrey ha sido tan buena, que hasta por petición de una de sus hijas analiza retirarse en México con los Rayados.

Canales, de 33 años de edad, llegó al Monterrey para el Torneo Apertura 2023, con un contrato vinculante por tres años.

"Echo mucho de menos al Betis, es verdad que es un equipo que quiero mucho, mucha gente ahí; me encanta el a veces levantarme y tener mensajes de trabajadores que están ahí y seguir hablando con ellos, amigos, de mis padres, de mi hermano que vengan más a vernos", dijo Canales en entrevista con el programa español "El Partidazo de Cope"

"Pero, por otro lado, estamos muy bien, la verdad es que sorprendente o igual, no me esperaba estar tan, tan bien aquí y haber conocido a tanta gente también, el que nos hagan sentir, tan lejos de casa, tan gusto y una experiencia y un futbol totalmente diferente ya yendo más a lo profesional"

-¿Cómo llevan los niños cambiar tanto de casa, de ambiente y en tu caso de País?, le preguntó el conductor del programa.

"El primer año, es verdad, de transición un poco. Al principio fue un cambio enorme; prácticamente mi hija nació en San Sebastián, pero ha vivido toda su vida en Sevilla, los demás (hijos) han vivido en Sevilla", respondió.

"Nuestra intención era quedarnos a vivir en Sevilla, la verdad, y retirarme en el Betis, pero bueno, las circunstancias cambian, decidimos tener esta experiencia y ahora mismo mi hija el otro día me dijo: 'Papá, no me quiero ir de México' y ahora mismo estoy esta situación".

Posteriormente, Canales aclaró que de momento no podría asegurar cuál será su futuro, pero disfruta el momento en México.

Canales habló también de su vida personal, de su experiencia en México, de su rutina de trabajo, su andar en la Ciudad, destacando que dónde vive es una zona muy segura.

En el plano deportivo destacó que la liga mexicana es muy dinámica, de muchas transiciones en el campo; hizo referencia al club, de su actual paso en la Liguilla, del que destacó muchas cosas, una de ellas es su próxima participación en el Mundial de Clubes 2025.

"Es un club ganador, va a un Mundial de Clubes, tiene muchas cosas en ese aspecto (deportivo) muy importantes para mí, para seguir disfrutando el futbol", indicó.

Sobre el Mundial de Clubes, Canales dijo que le gustaría enfrentar en ese torneo al Real Madrid, equipo del cual fue integrante.