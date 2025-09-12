Cruz Azul, el mejor equipo de la Concacaf

Los vigentes campeones, por ende, el número uno. Cruz Azul encabeza el ranking de Concacaf actualizado de septiembre, respaldado por el trofeo conseguido el 1 de junio de la mano de Vicente Sánchez.

Sin embargo, pese al rendimiento de la Máquina, hubo cierta sorpresa entre los aficionados, tanto de la Liga MX como de la MLS, pues se sitúa por encima de equipos como el América, Toluca, Seattle Sounders o Inter Miami.

Este listado se basa en el rendimiento en competiciones locales e internacionales, colocando a Cruz Azul con 1,265 puntos. El podio lo completa América con 1,258 e Inter Miami con 1,238.

El equipo que ahora dirige Nicolás Larcamón, ya clasificado a la Copa Intercontinental 2025 y al Mundial de Clubes en 2029, le saca casi 30 puntos a las Águilas, su más cercano perseguidor.

Cruz Azul. 1,265 puntos.

América. 1,258 puntos.

Inter Miami. 1,238 puntos.

Toluca. 1,237 puntos.

Columbus. 1,230 puntos.

Tigres. 1,225 puntos.

Vancouver. 1,224 puntos.

Monterrey. 1,216 puntos.

Seattle. 1,213 puntos.

LAFC. 1,208 puntos.