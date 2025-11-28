Selección Mexicana Femenil comienza su aventura rumbo al Mundial

La Selección Mexicana Femenil debuta este sábado ante San Vicente y las Granadinas en el arranque del Campeonato Concacaf W 2026, torneo que otorga cuatro boletos directos a la Copa Mundial Femenina Brasil 2027, además de definir a los dos representantes de la confederación para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Pedro López, timonel español que asumió el cargo en septiembre de 2022 con la misión expresa de romper la racha de dos ausencias consecutivas en Mundiales (Francia 2019 y Australia-Nueva Zelanda 2023), aseguró que el equipo llega en su mejor momento tras tres años de trabajo.

"Sí siento una evolución a todos los niveles. He visto que las futbolistas, a nivel individual, cada una de ellas son mejores que hace tres años. (...) Creo que el entendimiento del juego de selección también ha ido evolucionando y progresando hacia ser una selección efectiva, capaz de competir a cualquier equipo y adaptarse a cualquier tipo de rival", declaró el español, cuyo mensaje hacia el primer partido ante San Vicente y Las Granadinas fue contundente.

"En el caso de mañana vamos a salir a ganar, es un partido que por el clasificatorio ya tiene su trascendencia en ese camino al Mundial de Brasil 2027", dijo.

"El partido de mañana lleva el ´apellido´ de Copa del Mundo, todas sueñan con esa Copa del Mundo y están enfocadas ya no hay ninguna molestia todo lo contrario, con ganas de empezar el partido de mañana", agregó.

¿Qué se sabe sobre el rival?

Sobre el rival, el entrenador reconoció virtudes y defectos: "San Vicente jugó unos partidos hace uno o dos meses, donde pudimos analizar su potencial físico, su fuerza, sobre todo, como son todas las jugadoras del Caribe en transiciones, en juego directo. También a veces sus carencias en orden, porque no son equipos que hayan tenido la oportunidad de disputar torneos como Copa del Mundo o Juegos Olímpicos que le hayan exigido ese orden, pero sí un poderío físico y velocidad para la cual tendremos que estar preparadas".

¿Cómo enfrenta Pedro López la presión de clasificar al Mundial?

Consultado por la presión de ser el hombre que debe devolver a México a un Mundial, López asumió el reto sin dramatismo. "Yo, desde mi cargo, sí que asumo una responsabilidad, yo creo que me trajeron para clasificar a este equipo después de dos no clasificaciones a la Copa del Mundo. (...) lo que trato de contagiar tanto a mi cuerpo técnico como a las jugadoras es una ilusión".

¿Por qué no llevar a Cecilia Santiago a la convocatoria?

Finalmente, sobre la ausencia de Cecilia Santiago, portera de Tigres, en la convocatoria, el técnico fue claro. "Es una guardameta que tengo muy presente, no descarto que pueda venir en el futuro (...) creo que es una posición en la que hay que dar cierta estabilidad (...), pero Cecilia se lo está ganando y mereciendo en cada torneo con sus actuaciones (...); es una persona importante en el vestuario (...), de las que suman juegue o no juegue y eso lo valoro y lo reconozco", sentenció.