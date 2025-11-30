México femenil firma demoledor comienzo

Si alguien tenía dudas de que el Tricolor Femenil venía con hambre de revancha tras quedarse fuera de dos Mundiales seguidos, éstas se disiparon en 90 minutos de puro trámite en suelo caribeño.

México aplastó 14-0 a San Vicente y las "Granadinas" en su debut del Campeonato Concacaf W 2026, torneo que reparte cuatro boletos directos al Mundial Brasil 2027 y dos plazas para Los Ángeles 2028.

Y sí, fue exactamente tan desigual como suena... pero también divertido para las mexicanas, quienes se dieron un festín a placer ante la inoperancia de las futbolistas locales.

A los 5 minutos Charlyn Corral ya cantaba el primero, luego de un pase filtrado de Rebeca Bernal. Lo que siguió fue un festival de goles: Jaqueline Ovalle (13´), Corral otra vez (21´), Scarlett Camberos (24´) y Corral, de cabeza (45´).

En la segunda parte, Ovalle completó su triplete (56´ y 64´), Corral se despachó con la cuchara grande y anotó cuatro tantos más (61´, 86´. 90´ y 90+3´), uno con ayuda de una defensora rival. Alice Soto (57´), Monserrat Saldívar (73´) y María Sánchez (76´) se apuntaron a la kermés del gol, para poner el 14-0 final.

Así de fácil México comenzó su camino hacia la justa mundialista de Brasil 2027.