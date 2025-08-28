Sorteo UEFA Champions League 2025/26: Así quedó el calendario

Sorteo UEFA Champions League 2025/26: Así quedó el calendarioEl sorteo de la UEFA Champions League 2025/26 ha dejado duelos imperdibles entre clubes destacados. Descubre los enfrentamientos que marcarán el inicio de la competencia.
La segunda edición de la UEFA Champions League bajo el formato de liga ya tiene cruces definidos para la primera fase. La edición 2025/26 del torneo de clubes más importante del mundo tendrá interesantes choques en la fase de liga.
Los 36 equipos participantes fueron divididos en cuatro bombos diferentes según su coeficiente UEFA. Los clubes enfrentarán a dos conjuntos de cada bombo, dando así un balance a los calendarios de todos los participantes.
Está restringido que dos clubes de un mismo país se enfrenten en la primera fase, lo que vuelve más complicado el armado del calendario. La edición 2025/26 cuenta con duelos imperdibles como el del Real Madrid ante el Manchester City, el Barcelona contra Liverpool y el Bayern Múnich ante el campeón defensor: Paris Saint-Germain.
A la fase de eliminación clasificarán los ocho mejores equipos, según la tabla de posiciones. Estos avanzarán a octavos de final de manera automática, mientras que del lugar 9 al 24 disputarán un playoff a ida y vuelta por los sitios restantes. Solo ocho equipos quedarán eliminados en la fase de liga.
El torneo empieza este 16 y 17 de septiembre con los primeros duelos de la edición 2025/26 de la UEFA Champions League.
Así quedaron los enfrentamientos de los clubes más importantes de la competencia
Liverpool
Local: Real Madrid, Atlético de Madrid, PSV y Qarabag
Visitante: Inter de Milán, Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille y Galatasaray
Barcelona:
Local: PSG, Eintracht Frankfurt, Olympiacos y Copenhague
Visitante: Chelsea, Brujas, Slavia Praga, Newscastle United
Real Madrid
Local: Manchester City, Juventus, Olympique Marseille y Mónaco
Visitante: Liverpool, Benfica, Olympiacos y Kairat Almaty
Bayern Múnich
Local: Chelsea, Brujas, Sporting de Lisboa y Unión SG
Visitante: PSG, Arsenal, PSV y Pafos
Chelsea
Local: Barcelona, Benfica, Ajax y Pafos
Visitante: Bayern Múnich, Atalanta, Napoli y Qarabag
PSG
Local: Bayern Múnich, Atalanta, Tottenham y Newcastle
Visitante: Barcelona, Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa y Athletic de Bilbao
Manchester City
Local: Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Napoli y Galatasaray
Visitante: Real Madrid, Villarreal, Glimt y Mónaco.