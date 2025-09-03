Evitan en Burgos FC hablar del fichaje caído de Ochoa

Madrid, España.- El director deportivo del Burgos, Miguel Pérez "Michu", no quiso hablar sobre los motivos por los que el portero mexicano Guillermo Ochoa no firmó con el club.

"No me quiero enroscar en futbolistas que no están aquí, fue una opción de las que tuvimos y al final no se cristalizó. En el caso de Memo no era un chico que pertenecía a otro equipo, de hecho sigue estando libre en el mercado, podría firmar con el Burgos u otro equipo, no hay problema en eso, pero no será el caso, nosotros tenemos la portería cerrada y estamos muy contentos", declaró.

El tricolor estababa a nada de ser jugador del club de la Segunda División de España pero se cayó. Medios españoles reportaron que el Burgos cambió algunas condiciones contractuales y se canceló el acuerdo, aunque otros establecieron que Ochoa salió por un café y no volvió a la reunión.

Lo que sí manifestó es que el club está encima de cualquier jugador, entrenador y hasta directivo luego de que le preguntaran sobre el también portero José Antonio Caro, quien a la par de negociar con el equipo estaba tratando con Las Palmas, firmando al final con éste club,

"Estábamos hablando con José Antonio Caro y firmó por Las Palmas. Son decisiones que toman los futbolistas. También la temporada pasada tenía una oferta de renovación sobre la mesa (del Burgos) y acabó firmando en Cádiz. Es cierto que firma con Las Palmas después de haber rescindido con el Cádiz, porque Caro empezó la temporada con el Cádiz. Son opciones de mercado. Teníamos muchas opciones para la portería, como la del Memo (Ochoa). Pero la hemos completado con Jesús Ruiz y estamos muy contentos con ello.

"Para zanjar el tema, diré una frase bastante contundente: el Burgos Club de Futbol está por encima de cualquier futbolista, de cualquier entrenador y de cualquier director deportivo. Con independencia de quien esté aquí, el mercado continúa y el futbol continúa. Estoy agradecido a los chicos que están aquí, porque son los que han querido estar y lo harán hasta el final", manifestó.

Ochoa sigue como agente libre tras su paso por Portugal y podría terminar regresando a la Liga MX buscando así cumplir el sueño de jugar su sexto Mundial.