Los Tigres se traen el triunfo de Querétaro

Tigres cuelga otro 0 atrás, su séptimo del torneo para seguir como la mejor defensa, y muestra ´punch´ al frente para vencer 2-0 de visita a Querétaro, con lo que llega a 22 puntos y se ubica en quinto puesto.

Brunetta abrió la cuenta al minuto 30 con una buena jugada dentro del área y definición de zurda, mientras que Marcelo Flores, quien aprovechó su titularidad, aumentó la cuenta al 53´ tras un doble remate dentro del área.

CRÓNICA

Pese a las bajas de Rómulo Zwarg, por lesión, y Fernando Gorriarán, por suspensión, el equipo felino manejó el partido en el Estadio Corregidora y salió con los tres puntos.

Los auriazules fueron insistentes desde el inicio, primero con disparos de André-pierre Gignac que la defensa desvió y después, al minuto siete, uno más de Ángel Correa que atajó Guillermo Allison. Después, Flores no pudo mandar al fondo en un balón que le quedó a modo en el área.

Cuando al partido no le pasaba mucho, al minuto 30 apareció Juan Brunetta, tras pase de Correa, para disparar cruzado en el área, de zurda, y poner el balón pegado al poste izquierdo en el 1-0.

Antes del descanso, al 42´, Querétaro se complicó el duelo con una expulsión a Mateo Coronel, luego de que el delantero se barrió por atrás a Joaquim Pereira.