Broncos vs Chiefs, el plato fuerte en Navidad

Villancicos, comida y NFL. No hay mejor forma de celebrar la Navidad que con una atractiva cartelera de tres juegos.

Mañana, los reflectores se los llevará el choque entre los Broncos de Denver (12-3), quienes han dominado el Oeste de la Conferencia Americana y buscan asegurar la localía en Playoffs, y los Chiefs de Kansas City (6-9), que quieren cerrar la temporada de una forma digna.

Denver promedia 24.4 puntos por partido y, aunque viene de tropezar contra Jaguars, su defensa destaca como una de las mejores en la Liga.

Históricamente, la rivalidad tiene como favoritos a los dirigidos por Andy Reid, pero los más recientes dos enfrentamientos se han teñido de anaranjado.

Ahora, bajo los reflectores y luces navideñas, los Broncos buscan una nueva victoria que les recupere la confianza rumbo a Playoffs.

El primer partido del día será entre los Cowboys de Dallas (6-8-1) y los Commanders de Washington (4-11).

El Equipo de la Estrella Solitaria viene de caer ante los Chargers y, por ende, ser eliminado de cualquier posibilidad de jugar los Playoffs, pero está obligado a imponerse sobre uno de sus acérrimos rivales. Lo único que está en juego es el orgullo.

Finalmente, en un clásico del Norte de la Conferencia Nacional, los Lions de Detroit (8-7) visitan a los Vikings de Minnesota (7-8), con la esperanza de clasificar a postemporada todavía viva. Para eso, tienen que ganar sus últimos dos partidos de la temporada regular.







