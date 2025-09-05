Brilla Messi en la goleada de Argentina

La Selección de Argentina no tuvo problemas para golear 3-0 a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires, gracias a un doblete de Lionel Messi, quien respondió en la cancha.

En partido correspondiente a la penúltima fecha de las Eliminatorias Mundialistas, la afición respondió con una gran entrada, 80 mil hinchas, y le puso un toque especial, ya que pudo haber sido el último partido de Lionel Messi con la Albiceleste en suelo argentino.

Messi abrió el marcador al minuto 39, luego de una asistencia de Julián Álvarez.

El 2-0 lo puso Lautaro Martínez al 76´.

El astro argentino selló su doblete al 80´ y el encargado de servirlo fue Thiago Almada.

Argentina, ya con el pase a la Copa del Mundo en la bolsa, lidera la tabla ahora con 28 puntos.

Messi se despidió de la afición entre lágrimas.

Para la Albiceleste, el cierre de las eliminatorias será el martes y visitará a Ecuador.

Venezuela se medirá en casa a Colombia y aún tendrá una última oportunidad en su sueño por alcanzar el pase al Mundial, ya que podría meterse a la Repesca.



