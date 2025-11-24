Supera Juárez a Tuzos; va ante Toluca

En una noche marcada por expulsiones y polémicas arbitrales, los "Bravos" de Juárez (2-1) vencieron al Pachuca y se clasificaron a la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Como premio, enfrentarán al campeón vigente, Toluca.

Golazos y tarjetas rojas fueron la constante en este partido entre "Bravos" y "Tuzos".

Primero fue Madson De Souza (15´) quien sorprendió con un golazo de tijera tras un centro por costado izquierdo para abrir el marcador. Unos minutos más tarde, después de un mal rechace en el área del Pachuca, el "Puma" José Luis Rodríguez Francis (38´) soltó un potente disparo que aumentó la ventaja para el conjunto dirigido por Martín Varini.

Antes de que termine la primera mitad, Jhonder Cádiz (45+1) disparó cruzado de larga distancia y logró anotar el único gol de los "Tuzos", que suman su primer fracaso bajo las órdenes de Esteban Solari.

En la segunda mitad, el VAR y el árbitro Óscar Mejía García fueron protagonistas. Un altercado entre Oscar Estupiñán y Brian García terminó con una tarjeta amarilla y otra roja respectivamente, pero esa no sería la única polémica del encuentro.

Sobre el final del partido, al minuto 94, un error en la defensa del Pachuca dejó a Ricardinho solo para empujar el balón a la red y poner el 3-1 para los locales, pero el VAR anuló el gol; además, Ian Torres y Víctor Guzmán fueron expulsados.

Así, los "Bravos" avanzan a cuartos de final y enfrentarán a los Diablos.