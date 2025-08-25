Neymar fuera por lesión: Brasil llama a Lucas Paquetá

El centrocampista del West Ham, Lucas Paquetá, fue convocado por el entrenador de Brasil, Carlo Ancelotti, por primera vez el lunes para los dos últimos partidos de clasificación para la Copa del Mundo contra Chile y Bolivia el próximo mes.

Paquetá ya ha jugado cinco partidos de clasificación en la campaña, pero no para Brasil desde que Ancelotti asumió el cargo en mayo. El entrenador dijo que quiere conocerlo mejor.

Paquetá fue absuelto el mes pasado de los cargos de manipulación de resultados presentados en su contra por la Asociación de Fútbol de Inglaterra hace dos años. Marcó un gol para el West Ham el viernes en la derrota por 5-1 ante el Chelsea en la Liga Premier.

Brasil ya se clasificó para la Copa del Mundo de 2026, y los delanteros Neymar, Vinícius Júnior y Rodrygo quedaron fuera de la última convocatoria.

Neymar sufrió una lesión muscular en el entrenamiento el jueves pasado, según informó su club Santos.

Al ser preguntado sobre la ausencia de Neymar, quien ha recibido más tiempo de juego para el Santos en los últimos dos meses, Ancelotti dijo: "No necesitamos probarlo".