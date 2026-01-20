"El Ruso" Brailovsky lanza mensaje al antiamericanismo

Daniel Alberto Brailovsky es un histórico de las Águilas del América. La afición de los azulcrema lo recuerda con gran cariño y en gran parte se debe a lo conseguido en la década de los 80's.

Sin embargo, también por la forma en la que defiende a los de Coapa en las mesas de debate como comentarista. Este fin de semana regresó a la televisión con FOX y de inmediato ya dio de qué hablar.

¿Qué dijo Brailovsky sobre el empate con Pachuca?

Tras el empate sin goles entre América y Pachuca en el estadio Hidalgo, "El Ruso" Brailovsky defendió a los capitalinos. "Nos estamos olvidando, o algunos payasos se olvidan de que el América llegó cuatro veces a la final, cuatro veces; ganó tres. Les queremos cambiar de ganadores a perdedores y esto no va", lanzó el exfutbolista.

Brailovsky responde a las críticas hacia el América

Asimismo, dejó otro mensaje en redes sociales y se lanzó contra el antiamericanismo, ese que confronta en los programas de televisión. "Que sigan llevando comida a casa los antis del América; aprovechen a llenar la despensa. Ya recuperarán el nivel los tricampeones y volverán a mostrar lo que son", escribió el argentino.