"El Ruso" Brailovsky lanza mensaje al antiamericanismo

"El Ruso" Brailovsky lanza mensaje al antiamericanismoImpacto del antiamericanismo en el debate futbolístico
Daniel Alberto Brailovsky es un histórico de las Águilas del América. La afición de los azulcrema lo recuerda con gran cariño y en gran parte se debe a lo conseguido en la década de los 80's.
Sin embargo, también por la forma en la que defiende a los de Coapa en las mesas de debate como comentarista. Este fin de semana regresó a la televisión con FOX y de inmediato ya dio de qué hablar.
¿Qué dijo Brailovsky sobre el empate con Pachuca?
Tras el empate sin goles entre América y Pachuca en el estadio Hidalgo, "El Ruso" Brailovsky defendió a los capitalinos. "Nos estamos olvidando, o algunos payasos se olvidan de que el América llegó cuatro veces a la final, cuatro veces; ganó tres. Les queremos cambiar de ganadores a perdedores y esto no va", lanzó el exfutbolista.
Brailovsky responde a las críticas hacia el América
Asimismo, dejó otro mensaje en redes sociales y se lanzó contra el antiamericanismo, ese que confronta en los programas de televisión. "Que sigan llevando comida a casa los antis del América; aprovechen a llenar la despensa. Ya recuperarán el nivel los tricampeones y volverán a mostrar lo que son", escribió el argentino.