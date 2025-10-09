Despide Boca y el Mundo a Miguel Ángel Russo

Futbolistas, dirigentes y fanáticos de Boca Juniors dieron este jueves el último adiós a su entrenador Miguel Ángel Russo, fallecido la víspera tras una batalla de años contra el cáncer, en el mítico estadio La Bombonera.

El club boquense fue la última parada de una trayectoria que incluyó más 17 equipos en Argentina y el exterior a lo largo de una carrera de más de tres décadas. Allí ganó el trofeo más importante de su carrera, la Copa Libertadores 2007.

El velatorio comenzó pasadas las 10 de la mañana hora local en el hall central de la Bombonera, con una ceremonia privada para la familia Russo, futbolistas boquenses y directivos, encabezados por el presidente Juan Román Riquelme.