FC Barcelona se mide ante Athletic en semifinales de la Supercopa

El Barcelona se enfrentará este miércoles en Yedá, Arabia Saudita, al Athletic de Bilbao en semifinales de la Supercopa de España; el Real Madrid se medirá mañana al Atlético de Madrid.

¿Cómo llega el Barcelona a la Supercopa de España?

Líder en LaLiga, el Barça anhela repetir la corona copera esta semana después de ganar el derbi frente al Espanyol de Barcelona, con goles de Dani Olmo y Robert Lewandowski. El cuadro culé llega en una gran racha de ocho triunfos en fila, entre la liga española, Champions League y la Copa del Rey; números que los colocan como favoritos para conquistar la justa en suelo árabe.

Detalles del Athletic de Bilbao previo a la semifinal

Enfrente, tendrán a un irregular Athletic. Los dirigidos por Ernesto Valverde sólo han logrado una victoria en los últimos cinco encuentros. Los Leones sólo se impusieron al modesto Ourense de tercera división en la tercera ronda de la Copa del Rey. Ambos rivales rememoran la semifinal de la pasada temporada que cayó del lado de los azulgrana (2-0), aunque el Athletic consiguió superarlos en 2015 y en 2021.

¿Cuándo y dónde ver el partido Barcelona vs Athletic?

La Supercopa de España, que por sexta edición se disputará en Arabia Saudí, con Yeda como ciudad sede por tercera vez, marca el comienzo futbolístico de un 2026 en el que el FC Barcelona defiende el título ante tres rivales con dudas.