Barcelona y Manchester City debutan en la UEFA Champions League 2025

Barcelona y Manchester City debutan en la UEFA Champions League 2025Descubre los enfrentamientos destacados de la jornada de la UEFA Champions League 2025
La primera fecha de la temporada 2025/26 de la UEFA Champions League llegará a su fin este jueves 18 de septiembre con seis interesantes duelos en la máxima competencia de clubes del mundo.
En la campaña anterior, la UEFA implementó un sistema de competencia similar a las ligas en donde cada club enfrenta ocho partidos en la primera fase y su posición en la tabla determina su pase a la siguiente ronda. Con la fase de grupos eliminada, los clubes ahora enfrentan partidos más serios desde la primera etapa.
Este jueves debutan en la competencia el Barcelona, Manchester City, Galatasaray y Napoli, entre otros.
¿Dónde ver los juegos de la UEFA Champions League este jueves 18 de septiembre?
- Club Brugge vs AS Monaco
Hora: 10:45 (centro de México)
Transmisión: Caliente TV y FOX
- København vs Bayer Leverkusen
Hora: 10:45 (centro de México)
Transmisión: TNT Sports y HBO Max
- Manchester City vs Napoli
Hora: 13:00 (centro de México)
Transmisión: Caliente TV y FOX
- Newcastle vs FC Barcelona
Hora: 13:00 (centro de México)
Transmisión: TNT Sports y HBO Max
- Eintracht Frankfurt vs Galatasaray
Hora: 13:00 (centro de México)
Transmisión: Space y HBO Max
- Sporting CP vs FC Kairat
Hora: 13:00 (centro de México)
Transmisión: Caliente TV.