Barcelona ve el fin de su racha de 11 victorias consecutivas al caer 2-1 ante la Real Sociedad

Barcelona vio interrumpida su racha de 11 victorias consecutivas el domingo al perder 2-1 ante la Real Sociedad en La Liga española.

¿Cómo ocurrió la derrota de Barcelona ante la Real Sociedad?

Barcelona tuvo tres goles anulados, así como una decisión de penalti revertida por el VAR, solo en el primer tiempo. Tuvo cinco tiros que se estrellaron en el poste, incluido un cabezazo de Jules Koundé desde cerca a los 84 minutos.

La derrota dejó al club catalán un punto por delante del segundo lugar, el Real Madrid, que venció 2-0 al Levante en casa el sábado.

Mikel Oyarzabal adelantó a los locales con una volea junto al poste lejano a los 32 minutos. Barcelona igualó con un cabezazo de Marcus Rashford a los 70, pero un minuto después Gonçalo Guedes puso a la Real Sociedad nuevamente adelante con un disparo desde dentro del área.

Barcelona tuvo muchas oportunidades a lo largo del partido. Pensó que había tomado la delantera a los pocos minutos de iniciado el juego cuando Fermín López anotó con un disparo bajo desde fuera del área, pero el gol fue anulado por el VAR debido a una falta de Dani Olmo sobre Takefusa Kubo de la Real Sociedad en la jugada previa.

También tuvo un gol de Frenkie de Jong anulado por fuera de juego a los 21 y otro de Lamine Yamal a los 27. A Yamal se le otorgó un penalti en el tiempo de descuento de la primera mitad, pero la decisión fue revertida porque estaba en fuera de juego.

Carlos Soler de la Real Sociedad fue expulsado en el 88.

Barcelona había ganado 11 partidos seguidos en todas las competiciones, una racha que incluyó una victoria por 2-1 sobre el Real Madrid en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudita el fin de semana pasado. No había perdido desde una derrota por 3-0 como visitante contra el Chelsea en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Su última derrota en la liga española había sido un 2-1 contra el Real Madrid en el primer clásico de la temporada en el estadio Santiago Bernabéu en octubre.

Fue la segunda victoria consecutiva para la Real Sociedad, que se movió al octavo lugar.

El delantero del Barcelona, Raphinha, no fue incluido en la convocatoria para el partido del domingo. João Cancelo debutó desde el banquillo en la segunda mitad tras firmar recientemente con el club catalán.

Kubo tuvo que ser retirado del campo en camilla en la segunda mitad debido a una lesión.

Detalles de la victoria del Atlético de Madrid sobre el Alavés

Alexander Sorloth anotó en los albores del segundo tiempo para darle al Atlético de Madrid la victoria el domingo por 1-0 sobre el Alavés en La Liga española.

El delantero noruego marcó a los 48 minutos con un cabezazo desde cerca del punto de penal al centro de Pablo Barrios desde la banda derecha. El balón golpeó el poste en el segundo palo antes de entrar.

Fue la décima titularidad en 19 partidos de liga para Sorloth esta temporada y suma seis goles, tres de ellos de cabeza.

Alavés, un equipo amenazado por el descenso y sin ganar en cinco partidos consecutivos de liga, estuvo cerca de igualar en varias ocasiones al final en el estadio Metropolitano de la capital española.

Los dirigidos por el técnico argentino Eduardo Coudet han sufrido siete derrotas en sus últimos nueve partidos de liga. La única victoria fue el 1-0 contra la Real Sociedad en diciembre.

Impacto del triunfo del Valencia en la lucha por el descenso

Más temprano el domingo, el Valencia salió de la zona de descenso al vencer 1-0 en Getafe con un gol de José Gayà a los 84 minutos.

El resultado puso fin a la racha de seis partidos sin ganar del Valencia en la liga. Getafe ahora lleva seis partidos consecutivos de liga sin ganar, con cinco derrotas.

El Celta de Vigo goleó 3-0 en casa al Rayo Vallecano, que jugó con 10 hombres desde el 66 después de que Nobel Mendy fuera expulsado por una falta dura tras revisión del VAR.

Fue la tercera victoria consecutiva para el Celta, que es séptimo. Rayo es 13ero.