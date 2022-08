El 'Bam Bam' que enloqueció a Madonna

El "Bam Bam" fue parte de la generación que le dio protagonismo al futbol chileno, compartiendo el ataque con el "Matador" Salas.

En Francia 1998, La Roja llegó a Octavos de Final, cayendo a Brasil, pero Zamorano no sólo conquistó el corazón de los aficionados al futbol, sino encendió las emociones de la Reina del Pop.

Los jeans... a pagos

Iván Zamorano recuerda con orgullo su primera compra como futbolista profesional en el Cobresal, de El Salvador, en Chile, donde debutó el 28 de diciembre de 1985.

"Cuando tuve la oportunidad de agarrar mi primer sueldo como jugador me compré unos jeans y fue a largo plazo, eran unos jeans caros y como no ganaba yo muchísimo, me lo compré a 12 meses", recordó Zamorano, a quien le decían "Piojo" de niño, ya que era muy delgado.

Un cronista lo bautizó "Bam Bam", cuando tenía 17 años, en honor al personaje de "Los Picapiedra".

Chile fue una de las selecciones sensación en el Mundial de 1998, sin embargo, una frase provocó el revuelo, aunque no fue de ningún futbolista.

"Cuando veo a Zamorano lo primero que pienso es en sexo", dijo la Reina del Pop, Madonna.

"Fue una frase épica mientras jugábamos el Mundial 98. Le hicieron una entrevista y salió esa frase que les llamó la atención a todos, sobre todo a mí. Podría haber dicho que le gustaba cómo jugaba o cómo cabeceaba. No se puede hablar más porque no es un horario adecuado", manifestó Zamorano a TyC Sports.

La palabra al América

"Terminaba mi contrato con el Inter de Milán y quería estar más cerca de Chile, me fue a buscar Mauricio Macri, con contrato en blanco, pero le dije que mi palabra ya estaba hecha con el América y mi palabra vale más que cualquier cosa", manifestó Zamorano, quien llegó a las Águilas para el Verano 2001, y se coronó como campeón en el Verano 2002, tras derrotar al Necaxa.

"13 años se cumplían sin ser campeones esa fecha, nos costó, fue un gran partido, había muchas especulaciones, pero pudimos ganar el título", mencionó Zamorano.

El 1+8 con el Inter

"Ronaldo llegó al Inter y se puso la "10", después del Mundial de Francia de 1998, Ronaldo llega muy vapuleado y me sugieren darle la "9", yo no tuve discusión, le estaba pasando mi número al mejor del mundo.

"Y me sugieren que por qué no juego con la "18" y le pongo un signo de más al medio, pregunté si se podía y me dijeron que sí, al principio le poníamos una tela adhesiva, pero ya al cuarto partido, la mandaron ya con el signo de más y fue la camiseta más vendida en la historia del futbol italiano", recordó Zamorano.

Lo convence con barrida

Zamorano fue el goleador del Real Madrid, de Jorge Valdano, gracias a una barrida.

"En una pretemporada en Suiza, él, que ya me había dicho que no contaba conmigo, hace 2 equipos y pone a 13 jugadores en uno y 12 en el otro, éramos 25, faltaba uno y se pone a jugar.

"La agarra Valdano y lo tiro, y cuando quiero ir por el balón, me tira un codazo y me dice: 'che boludo, ¿vos siempre entrenas así o solo cuando es el entrenador?' Lo vi y le digo: 'yo siempre entreno así'", explicó Zamorano para ganarse la confianza del técnico argentino.