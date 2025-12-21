Chivas se despide de Isaac Brizuela

Las Chivas se encuentran en un momento de transición, de cara al inicio del Clausura 2026. Luego de su eliminación en los cuartos de final del Apertura 2025, el Rebaño comenzó a trabajar para encarar el nuevo torneo de la mejor forma posible.

Al interior del equipo rojiblanco, se dio una limpia de futbolistas que ya habían terminado su ciclo con la institución y/o que no entraban en planes de Gabriel Milito. De manera oficial, la directiva de las Chivas únicamente ha anunciado las bajas de Javier Hernández y Cade Cowell, pero se espera que se despida de más jugadores en los próximos días.

Este sábado, la noticia en Verde Valle fue la partida de uno de los elementos más exitosos del "Rebaño" en la última época. A través de un comunicado, la directiva rojiblanca informó que "Isaac Brizuela concluye su etapa como jugador del Rebaño Sagrado".

El "Conejito" era el último integrante de la plantilla de las Chivas que conquistaron el título del Clausura 2017. De esta manera, se cerró un capítulo en la historia reciente del "Rebaño". La institución tapatía le dedicó un emotivo mensaje al mundialista con la Selección Mexicana en Brasil 2014 y le agradeció por lo que aportó a lo largo de poco más de una década.