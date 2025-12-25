Fernandes se perderá juego ante Newcastle

El entrenador del Manchester United, Ruben Amorim, se mostró optimista sobre las lesiones de Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo, aunque confirmó que ambos centrocampistas se perderán el partido de la Premier League del viernes contra el Newcastle.

¿Qué lesiones sufrieron Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo?

Fernandes se agarró el muslo y sufrió una lesión de tejidos blandos en la derrota del United ante el Aston Villa el domingo, después de lo cual Amorim inicialmente dijo que temía que su capitán estuviera fuera "por un tiempo".

Detalles sobre las bajas en el Manchester United

A pesar de las preocupaciones iniciales, el entrenador se mostró esperanzado en que ambos jugadores puedan regresar pronto a la acción, aunque no estarán disponibles para el crucial encuentro del viernes.

Impacto de las lesiones en el próximo partido del United

La ausencia de Bruno Fernandes y Kobbie Mainoo podría afectar significativamente el rendimiento del equipo en su enfrentamiento contra el Newcastle, un rival directo en la lucha por los primeros puestos de la tabla.